UFFICIALE: Inter, Della Giovanna alla SPAL a titolo definitivo

L'Inter ha ceduto a titolo definitivo il difensore Fabio Della Giovanna alla SPAL. Classe 1997, Della Giovanna può ricoprire i ruoli di centrale difensivo così come di laterale sinistro. Il neo biancazzurro ha sottoscritto un contratto di tre stagioni col club spallino. Cresciuto nel vivaio dell’Inter, con esordio nerazzurro in Serie A, nell’ultima annata calcistica ha militato nella Ternana in Serie B.