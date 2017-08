UFFICIALE: Inter, ecco Alessandro Bastoni

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Inter ha ingaggiato un difensore centrale, non per l'immediato ma per il futuro. Come anticipato nelle scorse settimane, i nerazzurri hanno portato a termine l'acquisto del promettentissimo Alessandro Bastoni (18) dall'Atalanta, già esordiente in serie A e pilastro della nazionale under 19. Il ragazzo resterà verosimilmente a Bergamo, ma l'operazione a titolo definitivo è del tutto perfezionata.