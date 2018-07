Come anticipato nelle scorse settimane, l'Inter ha riacquistato Federico Dimarco (20) dal Sion, club svizzero al quale il terzino è stato ceduto lo scorso anno con l'opzione di recompra. Dimarco, grande speranza del vivaio nerazzurro e nazionale under 21, non dovrebbe però rimanere a Milano: sulle sue tracce c'è da tempo il Parma. Il ritorno alla casa madre è stato già formalizzato.