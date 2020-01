Dopo tre giorni di attesa, è finalmente finita l'attesa per l'annuncio ufficiale di Victor Moses, che è diventato pochi secondi fa un nuovo giocatore dell'Inter. Si tratta del secondo colpo invernale per i nerazzurri dopo Ashley Young, con Conte che può esultare per l'allargamento delle opzioni per le corsie. Di seguito il comunicato ufficiale del club: "Victor Moses è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Inter. Il calciatore nigeriano classe 1990 arriva in nerazzurro a titolo temporaneo con diritto di opzione. A Victor va il più grande in bocca al lupo da parte di tutto il popolo nerazzurro! #WelcomeVictor!".