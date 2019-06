UFFICIALE: Inter, il portiere Padelli rinnova fino al 2020

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In attesa che la trattativa - in via di definizione - per Stefano Sensi venga chiusa, l'Inter ha annunciato nel frattempo un rinnovo di contratto: il portiere Padelli ha infatti prolungato fino al 2020. Questo il comunicato: "FC Internazionale Milano comunica il prolungamento di contratto di Daniele Padelli: il portiere classe 1985 ha firmato con i nerazzurri fino al 30 giugno 2020".