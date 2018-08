UFFICIALE: Inter, infornata di giovani talenti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non si può certo dire che sia un ferragosto di vacanza per i dirigenti interisti. Quest'oggi sono state portate a termine ben dodici operazioni per il settore giovanile con degli innesti davvero interessanti.

Dal florido vivaio del Padova arrivano il difensore classe 2004 Federico Bailo, ed i centrocampisti Giovanni Fabbian (15) ed Antonio Sattin (16), quest'ultimo a titolo temporaneo.

Dal Renate ecco il centrale quattordicenne Riccardo Nava ed il prestito del centrocampista Edoardo Confalonieri (17).

Il Sudtirol, dopo il portiere Tononi, ha ceduto un altro ragazzo abituato a bruciare le tappe, e cioè l'attaccante di origini etiopi Kifle Gambato (14).

Suo coetaneo, ma di ruolo difensore, è Lorenzo Peretti dalla Cremonese.

Non meno corposo l'elenco dei ragazzi arrivati da club dilettantistici. Si tratta dei quattordicenni Ovidiu Gabor, attaccante in forza all'Ausonia, Amadou Makhtar Sarr, punta in arrivo dalla Liventina e del centrocampista Nicolo' Moratti in uscita dal Donatello, importante settore giovanile friulano.

Completano il quadro due innesti dalla Virtus Bergamo: i 2003 Marco Monti e Davide Redondi.