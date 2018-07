UFFICIALE: Inter, Longo all'Huesca in prestito con obbligo di riscatto

© foto di Federico Gaetano

12 gol in 24 presenze lo scorso anno al Tenerife, prima ancora aveva indossato le maglie di Girona, Espanyol e Rayo Vallecano. E per Samuele Longo (26) continua l'esperienza spagnola. E' ufficiale il suo passaggio dall'Inter all'Huesca, club neopromosso in Liga, in prestito con obbligo di riscatto. Affare in uscita dunque per i nerazzurri, l'attaccante classe '92 cambia maglia.