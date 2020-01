© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il settore giovanile dell'Inter registra tre movimenti. In entrata ecco a titolo temporaneo il difensore Daniel Tonoli (17), un 2002 che si è messo in mostra con la maglia della Virtus Ciserano Bergamo in serie D.

In uscita altri due difensori. Sono diretti a Brescia, sempre con la formula del prestito, Davide Roversi e Gabriele Cugola, facenti rispettivamente parte delle formazioni under 15 e under 16 dei nerazzurri. Tutti i contratti sono già stati regolarmente depositati.