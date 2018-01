UFFICIALE: Inter, Rafinha arriva in prestito con diritto di riscatto

© foto di Federico De Luca

Colpo nerazzurro! Dal Barcellona è arrivato infatti Rafinha, in prestito dai blaugrana con diritto di acquisto definitivo, come si legge sul sito ufficiale dei meneghini: "FC Internazionale Milano e FC Barcelona hanno raggiunto un accordo per il prestito di Rafinha fino al 30 giugno 2018. Il club nerazzurro detiene un'opzione per l'acquisto del giocatore per 35 milioni più 3 milioni di euro in bonus, che dovrà essere esercitata prima del termine dell'attuale stagione sportiva".