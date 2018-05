UFFICIALE: Italia, si dimette il professor Castellacci

Gigi Buffon ha parlato a Sky Sport durante la 'Notte del Maestro' in onore di Andrea Pirlo: "L'ultima partita? Ero sereno, ero un uomo rinfrancato che ha ricevuto tante testimonianze di stima e affetto. E' come fosse stata la giornata del raccolto di ciò che ho seminato durante la...

Spezia, la prima volta senza play off. Nonostante l'aumento dei costi

Klopp su Emre Can: "E' al 100% del Liverpool. Il futuro non mi interessa"

La stagione del Milan - Quasi 200 milioni per migliorare di un punto

Lazio, l'ultima idea per l'attacco è Bamba del Saint-Etienne

La stagione del Napoli - Ad un passo dal sogno con il gioco più bello in A

Lazio, possibile addio per Nani: "Un onore indossare questa maglia"

Napoli, blitz dello Zenit per Sarri: russi disposti a pagare la clausola

Milan, Mirabelli: "In estate prenderemo un grande centravanti"

Serie A in archivio. Dallo Scudetto all'Europa, tutti i verdetti

Sassuolo, Iachini non verrà confermato: l'ultima idea è Prandelli

TOP NEWS Ore 20 - Lichtsteiner verso il Monaco. Icardi out dal Mondiale

De Biasi: "Non c'è un altro Pirlo. Verratti e Jorginho distanti"

Costacurta: "Pirlo può essere un valore aggiunto per la Federazione"

Genoa, colpo a parametro zero: arriva il serbo Lakicevic

Inter, previsto a breve un incontro per il rinnovo di Icardi

Milan, se arriva Biraghi parte Rodriguez. Piace in Bundes

La FIGC informa che il professor Enrico Castellacci ha rassegnato le dimissioni da medico della Nazionale A, a conclusione di un ciclo iniziato nel 2004. Castellacci lascia la Nazionale ma non la Federazione: prossimamente sarà definito un suo nuovo ruolo all'interno dei quadri federali.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy