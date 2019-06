UFFICIALE: Italia U21, Di Biagio non è più il commissario tecnico

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gigi Di Biagio non sarà più il commissario tecnico dell'Italia Under 21. Dopo l'eliminazione dall'Europeo di casa l'ex centrocampista ha annunciato in conferenza stampa il suo addio. Queste le sue parole: "Non sarò più l'allenatore dell'Under 21. Ringrazio tutti, dai dirigenti a Maurizio Viscidi".