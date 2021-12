ufficiale Johannes Spors è il nuovo General Manager del Genoa: il comunicato

vedi letture

Johannes Spors è il nuovo General Manager, Football del Genoa. Nato a Heidelberg, in Germania, il 17 agosto 1982, Spors ha lavorato in Bundesliga come Responsabile scouting per Hoffenheim, RB Lipsia e Amburgo, prima di diventare nel 2020 Direttore Tecnico del Vitesse, carica con cui è diventato il più giovane Direttore dell’Eredivisie.

Il Genoa Cfc e 777 Partners danno il benvenuto a Johannes Spors e gli augurano buon lavoro nel Club più antico d’Italia.