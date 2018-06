UFFICIALE: Juve, Emre Can è bianconero: 16 milioni di oneri accessori

E’ il giorno di Emre Can. Dopo un'attesa durata parecchie settimane, il centrocampista tedesco è finalmente arrivato a Torino ed è pronto ad indossare la maglia bianconera. Il tedesco di origine turca oramai ex Liverpool è infatti atteso al J Medical questa mattina intorno alle 9.30....

Emre Can alla Juve: ufficiale. 16 milioni di oneri accessori

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato un contratto di prestazione sportiva con il calciatore Emre Can con effetti dal 1° luglio 2018 e scadenza al 30 giugno 2022. A fronte della sottoscrizione dell’accordo, Juventus sosterrà oneri accessori per € 16 milioni, pagabili nel corso dei prossimi due esercizi.

