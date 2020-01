© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Matheus Pereira chiude anzitempo il suo prestito al Digione e si prepara a trasferirsi al Barcellona. Il fantasista brasiliano di proprietà della Juventus tornerà infatti a Torino soltanto di passaggio, prima di passare - sempre a titolo temporaneo e all'interno dello scambio col giovane Alejandro Marques ( visite in corso coi bianconeri ) - alla squadra B dei blaugrana. In questa stagione per Pereira si contano finora 10 presenze in Ligue 1.