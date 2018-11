UFFICIALE: Juve, nuova organizzazione aziendale con Paratici, Ricci e Re

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in data odierna, ha esaminato la nuova organizzazione aziendale che, in continuità con la precedente, si articola in tre principali aree operative: Sport, affidata al Chief Football Officer Fabio Paratici, Revenue, affidata al Chief Revenue Officer Giorgio Ricci, e Services, affidata al Chief Financial Officer Marco Re, che nell’esercizio delle loro funzioni, coordinati dal Presidente e dal Vice Presidente, riferiscono al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, si rende noto che il nuovo Collegio Sindacale di Juventus Football Club S.p.A., nominato dall’Assemblea degli Azionisti in data 25 ottobre 2018, ha verificato la sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla legge (art. 148, comma 3, TUF) e dal Codice di Autodisciplina (artt. 3.C.1 e 8.C.1) in capo a tutti i suoi componenti effettivi (Paolo Piccatti, Silvia Lirici e Nicoletta Paracchini). Gli esiti delle verifiche sono stati condivisi in data odierna dal Consiglio di Amministrazione della Società.