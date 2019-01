© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Medhi Benatia saluta la Juventus. Il difensore marocchino è stato ceduto a titolo definitivo ai qatarioti dell'Al Duhail. Questo il comunicato ufficiale del club bianconero:

Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Al Duhail Sports Club per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Medhi El Mouttaqui-Benatia per un corrispettivo di € 8 milioni, pagabile in due rate entro ottobre 2019, che potrà incrementarsi sino ad un massimo di € 2 milioni al verificarsi di determinate condizioni contrattuali.

Tale operazione non genera effetti economici significativi per Juventus.