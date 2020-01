© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Allo scadere della sessione di mercato, la Juventus ha completato un'operazione in prospettiva. Come si apprende dal sito della Lega Serie A, infatti, è stato depositato il contratto di Jonas Jakob Rouhi, in arrivo dal Brommapojkarna. Difensore classe 2004, Rouhi è nel giro delle nazionali giovanili svedesi.