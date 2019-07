© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Al termine di due buone stagioni giocate con la Primavera della Juventus, Matteo Anzolin (18) si è guadagnato la riconferma in maglia bianconera. Il terzino sinistro, nazionale under 19, lascia così definitivamente il Vicenza. club nel quale è cresciuto.

Trasferimento a titolo gratuito già formalizzato, il giocatore si trova in ritiro con i compagni in Valle d'Aosta agli ordini di Lamberto Zauli.