Matias Soule è ufficialmente un giocatore della Juventus. Lo ha comunicato lo stesso argentino ex Velez attraverso il proprio profilo Instagram: “"Molto felice di firmare il primo contratto come professionista. Grazie alla Juve per confidare in me, e grazie anche ai miei cari che mi hanno sempre sostenuto”, ha assicurato il calciatore sui propri social. Si tratta ovviamente di un colpo in prospettiva per la Juventus, con il calciatore classe 2003 che molto probabilmente andrà ad aggregarsi alla rosa della formazione U17. Non è comunque escluso che possa fare qualche presenza con la formazione Primavera di Lamberto Zauli.