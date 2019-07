© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colpo in prospettiva per la Juventus. Il club piemontese ha rilevato dal Lione il centrocampista ventenne Hamza Rafia. Il giocatore, che era stato già convocato per il ritiro della squadra Under-23, si trasferisce in bianconero per 400mila euro, ai quali si aggiungeranno un massimo di 5 milioni di bonus più il 20% sulla futura rivendita.