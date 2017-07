UFFICIALE: Juventus, Leali va allo Zulte

© foto di Federico Gaetano

Come già scritto nella giornata di ieri, lo Zulte Waregem ha completato l'ingaggio di Nicola Leali (24). Il portiere italiano arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Juventus. Nuova stagione all'estero per l'ex Brescia dopo l'anno passato in Grecia all'Olympiakos.