UFFICIALE: Juventus, preso il baby bomber Stoppa. Partirà dall'u23

Fabio Pecchia

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Matteo Stoppa (18) è un nuovo calciatore della Juventus. Il contratto dell'ex attaccante del Novara è stato depositato, trasferimento a titolo definitivo. Stoppa, protagonista di un clamoroso rifiuto al Napoli lo scorso anno, entrerà a far parte della formazione under 23.

Dopo aver viaggiato a numeri impressionanti nelle giovanili dei piemontesi, Stoppa è diventato parte della prima squadra, tanto da accumulare 18 presenze ed un goal in stagione. Sua la marcatura che ha aperto la sfida amichevole contro il Milan nel mese di luglio.

Insieme a Stoppa, la Juventus ha preso definitivamente dal Novara anche il portierino 2005 Matteo Fuscaldo e l'attaccante Alessio Vacca, suo coetaneo. Entrambi militeranno nella compagine under 15, così come l'altro neo acquisto Mattia Marino, terzino sinistro in arrivo da Bologna.