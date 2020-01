© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ennesima operazione della Juventus in Svizzera per il proprio settore giovanile. Acquistato a titolo definitivo dal Servette Kristian Sekularac (16), trequartista dal doppio passaporto svizzero ed inglese. Contratto depositato, giocherà con la formazione Under 17.

In questi mesi i bianconeri dalla Confederazione Elvetica hanno prelevato l'altro trequartista classe 2003 Joël Ribeiro, oltre al terzino Daniel Leo (18) e, da ultimo, l'attaccante Yannick Cotter (18).