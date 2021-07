ufficiale Juventus, prestito in Serie B per Luca Zanimacchia. Ha firmato con la Cremonese

vedi letture

Attraverso il sito ufficiale del club, la Juventus ha annunciato il prestito di Luca Zanimacchia alla Cremonese, formazione di Serie B: "La prossima stagione Luca Zanimacchia vestirà la maglia della Cremonese, in Serie B. Il classe ’98, rientrato dal prestito di un anno al Real Zaragoza (28 presenze, di cui 2 in Copa del Rey, e 2 gol), è stato ceduto temporaneamente alla squadra lombarda fino al 30 giugno 2022. Con la maglia della Juventus Under 23, Luca ha totalizzato 69 presenze mettendo a segno 10 gol, ma soprattutto vincendo il primo storico trofeo, la Coppa Italia di Serie C in finale contro la Ternana, dopo essere stato protagonista con una doppietta nella semifinale di ritorno contro la Feralpisalò. Zanimacchia è stato anche il primo marcatore nella storia della Juventus Under 23: suo il gol vittoria nell’1-0 contro il Cuneo, sempre nella Coppa Italia di categoria, il 21 agosto 2018. Luca conta anche 2 presenze con la Prima Squadra, sul finale della stagione 2019/2020".