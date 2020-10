ufficiale Juventus, saluta Rugani. Il difensore va in prestito al Rennes

Le strade della Juventus e di Daniele Rugani si separano. Come annunciato dal club bianconero il difensore, a Torino dalla stagione 2015/16, dal prossimo anno militerà infatti in prestito per un anno nel Rennes. Sono 101 le sue presenze totali in maglia bianconera, in tutte le competizioni, per 8033 minuti in campo in questi cinque anni, con sette gol messi a segno.