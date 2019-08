© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo averlo inseguito per oltre un anno, la Juventus ha messo sotto contratto uno dei calciatori classe 2005 più interessanti dell'intera penisola. Il suo nome è Saverio Domanico e gioca come difensore centrale. Cresciuto nel Napoli, dodici mesi fa ha deciso di non firmare il vincolo come giovane di serie con i partenopei, andando a giocare nella Paganese con la quale ha sfiorato sotto età il titolo nazionale under 15.

Ora che il ragazzo ha superato i quattordici anni e può spostarsi fuori dalla Campania, è arrivata la firma con il club bianconero, trasferimento a titolo definitivo. La Juventus nel 2016 ha già strappato un altro giovanissimo centrale al Napoli, cioè Raffaele Spina (17), nazionale di categoria e futuro protagonista nella Primavera bianconera.