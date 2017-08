UFFICIALE: Keita al Monaco: "Sono molto felice, non vedo l'ora di giocare"

Pochi minuti fa è arrivata l'ufficialità del passaggio al Monaco di Keita Baldé Diao. Ad annunciarlo è lo stesso club francese attraverso il proprio profilo Twitter: "Sono molto felice di essere qui, non vedo l'ora di scendere in campo", queste le prime parole dell'ormai ex Lazio.

Per l'attaccante contratto fino al 2022, a Claudio Lotito 30 milioni di euro più 2 di bonus.