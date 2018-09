UFFICIALE: Khedira, annuncio a sorpresa: ha rinnovato con la Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Importante annuncio in casa Juventus. Il club bianconero ha reso noto che il centrocampista Sami Khedira ha sottoscritto un nuovo contratto valido fino a giugno 2021. Scongiurata quindi l'ipotesi di un trasferimento a parametro zero in MLS, o altrove, al termine della stagione.