Dalla Germania all'Inghilterra, dalla Bundesliga alla Premier League. Robin Koch (24) è un nuovo calciatore del Leeds United. Ad annunciarlo è il club dell'italiano Andrea Radrizzani tramite il proprio sito ufficiale. Il difensore arriva dal Friburgo e ha firmato un contratto quadriennale, fino a giugno 2024. Sulle tracce del centrale nelle scorse settimane c'era anche il Napoli.



✍️ #LUFC are pleased to announce the signing of Robin Koch from Bundesliga side SC Freiburg

— Leeds United (@LUFC) August 29, 2020