UFFICIALE: l'Inter si assicura il talento D'Amico

© foto di Federico Gaetano

Un'altra operazione di grande prospettiva per l'Inter. Dal Palermo è stato preso in prestito Felice D'Amico (17), attaccante esterno sinistro che ha fatto meraviglie nelle giovanili rosanero ed è fresco di convocazione e goal nella nazionale under 18. Trasferimento perfezionato e formalizzato nelle ultime ore: con Andrea Adorante, Davide Merola e Facundo Colidio si prospetta un attacco devastante.