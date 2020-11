ufficiale La Roma blinda il giovane Zalewski. Il centrocampista ha rinnovato fino al 2024

AS Roma è lieta di annunciare che Nicola Zalewski ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. Il centrocampista offensivo, nato a Tivoli il 23 gennaio del 2002, è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso nel 2011-12. Nella stagione in corso ha collezionato 7 presenze e 6 reti nel campionato Primavera, oltre a 3 convocazioni in Prima Squadra.