ufficiale Lazio beffata, David Silva a sorpresa va alla Real Sociedad

vedi letture

Colpo a sorpresa per la Real Sociedad. Il club basco, si vede in un video pubblicato sul proprio canale ufficiale, ha annunciato l'ingaggio di David Silva che quest'oggi ha salutato il Manchester City. Niente Lazio quindi per il centrocampista spagnolo che torna in patria con il club biancoceleste beffato sul traguardo.