UFFICIALE: Lazio, saluta Ikonomidis. Triennale col Perth Glory

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Chris Ikonomidis saluta l'Italia. Il ventitrenne trequartista torna in Australia: per il giocatore contratto triennale con il Perth Glory. Nel Belpaese dall'età di 16 anni, dove è sbarcato all'Atalanta, è andato 18 mesi dopo alla Lazio per tre stagioni. Prestiti, tra cui l'esperienza alla Salernitana, per lui è un ritorno in patria.