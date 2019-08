© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuovi movimenti per il settore giovanile della Lazio. Ancora una volta dal Savio, da dove sono appena arrivati il portiere Lorenzo Brusca (14) e l'attaccante Valerio Crespi (15): ora ad essere formalizzato è il passaggio in bianco celeste del difensore 2004 Fabio Ruggeri. Trasferimento a titolo definitivo.

Stessa sorte per Marco Di Nunzio (14), centrocampista offensivo della Pro Calcio Tor Sapienza già in prova con Parma, Roma e Sampdoria. Si tratta invece di un prestito per Fabio Capotosti (16), centrocampista prelevato dalla Lodigiani e proveniente da una stagione con l'under 16 del Bologna.