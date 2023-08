ufficiale Lecce, accordo con l'Aberdeen per Ramadani. Oggi le visite mediche

vedi letture

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Lecce ha ha reso noto di aver raggiunto l'accordo con l'Aberdeen FC per l'arrivo in giallorosso di Ylber Ramadani: "L'U.S. Lecce comunica di aver raggiunto l'accordo con l'Aberdeen FC in riferimento al trasferimento del calciatore Ylber Ramadani. Il giocatore albanese nel primo pomeriggio di oggi sarà a Lecce per sostenere le visite mediche".

Le cifre dell'operazione: 1,2 milioni al club scozzese

L'operazione verrà formalizzata sulla base di un passaggio a titolo definitivo per 1,2 milioni di euro più il 10% sulla eventuale futura rivendita. La scorsa stagione ha disputato in totale 44 partite, condite da 1 gol e 3 assist, oltre che da 9 cartellini gialli.