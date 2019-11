© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Qui non rimbalza, lì non rimbalza. Ragazzi, per me non si gioca". Così Maurizio Mariani, arbitro della sezione di Aprilia, ha comunicato ai capitani di Lecce e Cagliari, rispettivamente Fabio Lucioni e Radja Nainggolan, che la partita non si giocherà. Nulla da fare: a causa della pioggia battente (e la cui intensità è aumentata negli ultimi minuti), Lecce-Cagliari non si giocherà. Probabilmente la partita sarà recuperata domani, ma sul tema aspettiamo ovviamente comunicazioni ufficiali in tal senso.