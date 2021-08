ufficiale Lionel Messi è un nuovo giocatore del Paris Saint-Germain

vedi letture

È un giorno storico per il calcio mondiale. È il giorno in cui Lionel Messi cambia ufficialmente maglia: la Pulce, dopo oltre 20 anni trascorsi nel Barcellona, ha firmato un contratto fino al 2023 con il Paris Saint-Germain. La ciliegina sulla torta di una campagna acquisti davvero faraonica: dopo Donnarumma, Hakimi, Sergio Ramos e Wijnaldum, arriva anche il fuoriclasse argentino. Ecco il tweet con cui il club francese ha annunciato il suo acquisto: "Un nuovo diamante a Parigi", con un video di quasi 2 minuti che ripercorre tutta questa giornata indimenticabile per il club transalpino.