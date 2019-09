© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Rinforzo di assoluta qualità per il Livorno che nell'ultima giornata di mercato sta coprendo varie tasselli. Ingaggiato in prestito dalla SPAL Federico Viviani (27), pronto a tornare in serie B a tre anni di distanza dai tempi dell'Hellas Verona. Contratto registrato esattamente in questi minuti.