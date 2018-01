UFFICIALE: Manchester United, colpo Sanchez per l'attacco

Alexis Sanchez è un nuovo giocatore del Manchester United: si è concluso dunque lo scambio con Henrikh Mkhitaryan, che ha contestualmente firmato con l'Arsenal. Finisce oggi dunque la lunghissima telenovela riguardo il futuro del cileno (che ha scelto la maglia numero 7, come annunciato), che da tempo aveva scelto di lasciare i Gunners:

🎹 Ladies and gentlemen, please take your seats. Introducing #Alexis7…#GGMU #MUFC @Alexis_Sanchez pic.twitter.com/t9RIIx4mE4

— Manchester United (@ManUtd) 22 gennaio 2018