Marco Brescianini ha prolungato il suo contratto con il Milan fino al 2024. Ad annunciarlo è stato lo stesso club rossonero su Twitter: "In rossonero dal 2008, in rossonero fino al 2024! ✍🏻. Marco Brescianini ha rinnovato il suo contratto: l’avventura continua".

Marco Brescianini extends his contract till 2024! Let’s continue to grow together 🔴⚫

