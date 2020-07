ufficiale Milan, esteso di un anno il prestito di Tsadjout allo Charleroi

Frank Tsadjout resterà un altro anno in prestito allo Charleroi in Belgio. L'attaccante di proprietà del Milan, ha disputato 10 presenze con un gol in Jupiler League, con il club belga che ha chiesto e ottenuto di trattenerlo per un'altra stagione.