Dopo quattro anni e mezzo Jacopo Finessi (18) lascia il vivaio del Milan. L'attaccante originario di Ferrara è stato infatti ceduto a titolo definitivo al Padova, come si legge dal registro della Lega Serie B. Quest'anno Finessi ha giocato soltanto sette minuti nella gara vinta ad ottobre contro il Torino.

La Primavera che avrà a disposizione Giunti per risalire in classifica sarà piuttosto diversa da quella vista finora.Già ceduti Torchio e Finessi, Bellanova ormai prossimo al Bordeaux, sono arrivati il terzino franco-camerunense Leroy Abanda (18), il mediano greco Nikolaos Michelis (17) e per il difensore portoghese Tiago Djaló (18) si attende soltanto l'annuncio.