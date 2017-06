UFFICIALE: Milan, rinnovo fino al 2018 per Storari

Marco Storari rinnova col Milan. Ora c'è anche l'annuncio ufficiale: il club rossonero ha infatti comunicato il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2018 con l'estremo difensore ex Juventus e Cagliari.

#ACMilan announces the contract renewal with Marco Storari through to 30 June 2018.

Prolungato il contratto con Marco Storari al 30/06/2018.

