ufficiale Milan, riscattato dall'Asteras Tripolis il portiere classe 2003 Fotios Pseftis

Il Milan ha esercitato il riscatto per l'acquisto a titolo definitivo del portiere Fotios Pseftis. Arrivato lo scorso settembre in prestito con diritto di riscatto dall'Asteras Tripolis, l'estremo difensore classe 2003 è ora al 100% un calciatore rossonero.

“Un altro figlio dell'Asteras ha spiegato le sue ali per il più alto livello del calcio professionistico. Siamo doppiamente orgogliosi. Da un lato per lo sviluppo di un bambino cresciuto nel nostro club e dall'altro per la collaborazione con uno dei club più importanti del mondo, come il Milan", ha detto il vice-presidente del club greco Dimitris Borovilou.