UFFICIALE: Milan-UEFA, sospeso procedimento. Provvedimenti dopo TAS

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La UEFA Club Financial Control Body (CFCB) Adjudicatory Chamber ha emesso un ordine procedurale di sospensione sul procedimento contro l'AC Milan riguardante il non raggiungimento dei requisiti del Break-even durante il periodo monitorato e riguardante la stagione 2018/19 e riguardante i periodi 2016, 2017 e 2018.

La sospensiva del procedimento rimarrà effettiva fin quando non arriverà la sentenza da parte del TAS riguardante le sanzioni imposte al club per non aver portato a compimento il Break-even per i periodi 2015, 2016, 2017.