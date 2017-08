UFFICIALE: Napoli, acquistato il baby Mezzoni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Francesco Mezzoni (17) si trasferisce a titolo definitivo al Napoli. Non una novità in assoluto per il giovane centrocampista esterno, dato che in maglia azzurra ha già disputato lo scorso Torneo di Viareggio. Mezzoni ha all'attivo già diverse convocazioni con la prima squadra del Carpi.