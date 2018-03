UFFICIALE: Napoli, blindato il centrocampista Allan fino al 2023

Tramite il suo profilo twitter, il Napoli ha ufficializzato il rinnovo del contratto del centrocampista brasiliano Allan. Il calciatore ex Udinese ha firmato un nuovo accordo valido fino a giugno 2023.

Aurelio De Laurentiis ringrazia Andrea Chiavelli e Cristiano Giuntoli che hanno collaborato in questi mesi all’estensione del contratto di Allan fino al 2023 e ringrazia il calciatore per aver sottoscritto in data odierna il relativo contratto #ForzaNapoliSempre

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) 8 marzo 2018