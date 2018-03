UFFICIALE: Napoli, Chiriches ha rinnovato fino al 2022

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vlad Chiriches rinnova il suo contratto con il Napoli. Attualmente ai box per un infortunio, il difensore romeno si lega per altri quattro anni (e mezzo) al club partenopeo, che lo ufficializza con un comunicato apparso sul sito ufficiale: "La SSC Napoli ufficializza il rinnovo contrattuale di Vlad Chiriches fino al giugno 2022. Il 28enne difensore rumeno è alla terza stagione in azzurro ed ha totalizzato sinora 41 presenze e 4 gol".