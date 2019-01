UFFICIALE: Napoli, confermato Sgarbi dal Sudtirol. Arriva anche Zanon

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ancora operazioni per il settore giovanile del Napoli. Nel leggere il registro ufficiale della Lega Serie A, si evince il rinnovo del prestito di Lorenzo Sgarbi (17). Il centravanti originario di Bolzano si trova in Campania dall'estate 2017, quando ha vestito la maglia della squadra under 17 partenopea. Tre goal in 14 presenze per lui in questa stagione nella Primavera allenata da Baronio. .

E' invece una novità Simone Zanon (17). Anche il centrocampista di Merano proviene dal Sudtirol, dove ha esordito sia in campionato che in coppa. Operazione a titolo temporaneo.