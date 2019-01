Fonte: http://www.pordenonecalcio.com/

Il Pordenone Calcio comunica il trasferimento dell’attaccante Pier Francesco Bertoli al Napoli.

Bertoli, classe 2001, si è affermato nel Settore Giovanile neroverde, in particolare lo scorso anno: è stato il miglior realizzatore del Pordenone campione d’Italia Under 17. Il suo score con la Prima Squadra: nella stagione 2017/2018 ha esordito in serie C, nell’annata in corso ha totalizzato 5 presenze fra campionato, Coppa Italia e Coppa Italia di C.

Bertoli è il tredicesimo calciatore del Settore Giovanile a salire in A dalla scorsa estate a oggi.